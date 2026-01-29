Наш юноша в тениса с голям успех в Австралия

Димитър Кисимов (вляво на горната снимка) се класира за полуфиналите на двойки при юношите на Откритото първенство на Австралия по тенис, след като записа една от най-силните победи в младата си кариера.

17-годишният българин и партньорът му Конър Дойг (Република Южна Африка) се наложиха над четвъртите поставени Танишк Кондури и Кийтън Ханс (САЩ) със 7:6(5), 7:6(4) за 1:36 часа игра, демонстрирайки изключителна стабилност в решаващите моменти.

Двубоят се разви без нито един пробив и в двата сета, като всичко се решаваше в тайбрек. В първата част Кисимов и Дойг поведоха с 6:3 точки и от третия си сетбол затвориха сета. Вторият сет повтори сценария, а при 6:4 в тайбрека българинът и южноафриканецът показаха хладнокръвие и приключиха мача още при първия си мачбол.

В спор за място на финала Кисимов и Дойг ще се изправят срещу Марк Себън (Великобритания) и Кирил Филаретов (Русия).

За българския тенисист това е дебют в турнирите от Големия шлем при юношите. В Мелбърн той отпадна в първия кръг на сингъл, но в надпреварата на двойки продължава впечатляващото си представяне.

Към момента Димитър Кисимов заема 25-ото място в световната ранглиста за юноши. В края на миналата година той достигна до финала на сингъл на престижния турнир на клей в Брейдънтън (САЩ) от категория J300 на Международната тенис федерация, което го утвърди като един от най-обещаващите млади български тенисисти.

