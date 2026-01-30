Българско момче пише история в Мелбърн

17-годишният български тенисист Димитър Кисимов се класира за финала на двойки при юношите на Откритото първенство на Австралия, като постигна най-големия успех в кариерата си до момента. За Кисимов това е дебютно участие в турнир от Големия шлем при юношите, а още при първото си появяване той стигна до битката за титлата.

Българинът и партньорът му Конър Дойг от Република Южна Африка спечелиха полуфиналния си двубой срещу Марк Себън и Кирил Филаретов с 6:3, 4:6, 10-6. Срещата продължи 72 минути и предложи сериозна драма, преди българо-южноафриканският тандем да ликува в шампионския тайбрек.

Кисимов и Дойг направиха ключов пробив в шестия гейм на първия сет, поведоха с 4:2 и спокойно затвориха частта с 6:3. Във втория сет британецът и руснакът стартираха по-агресивно и поведоха с 2:0, но българският талант и партньорът му отговориха със серия от четири поредни гейма. Последва нов обрат и сетът отиде в полза на Себън и Филаретов с 6:4, преди Кисимов и Дойг да покажат по-здрави нерви в решителния тайбрек.

Във финала в Мелбърн Димитър Кисимов и Конър Дойг ще се изправят срещу представителите на домакините Имерали Ибраими и Купър Коуз, като ще играят за титлата на Australian Open при юношите на двойки.

Кисимов заема 25-ото място в световната ранглиста за юноши, а пробивът му в Австралия затвърждава впечатленията от края на миналия сезон. Тогава българинът достигна до финала на сингъл на престижния турнир в Брейдънтън, САЩ, от категория J300 на Международната тенис федерация. В Мелбърн той отпадна в първия кръг на сингъл, но с представянето си на двойки показа, че бъдещето на българския тенис има сериозен повод за оптимизъм.

