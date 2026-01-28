Първа стъпка за партията на Радев. Заявка за "Нашата България"

В Патентното ведомство вчера е подадена заявка за запазване на име на партия "Нашата България", показа справка на в електронния Държавен регистър на търговските марки.

Заявителят не е публикуван.

Преди седмица бившият началник на кабинета на Румен Радев Иво Христов определи това име като подходящо за бъдещата политическа формация на подалия оставка президент.

"Нашата България" - не знам дали са обсъждали такъв вариант, но това е едно добро име", каза Христов пред БНТ.

Самият Радев използва израза "нашата България" в обръщението си към народа на 19 януари, в което обяви, че подава оставка. Той още не е обявил по какъв начин ще се включи в партийната политика.

Сред областите, за които е подадена заявката за запазване на марката "Нашата България", са политически рекламни услуги, наемане на политически сътрудници, събиране на политически статистически данни, набиране на средства за политически цели, съвети в областта на политиката, услуги за политическо лобиране, политически услуги, организиране на политически срещи, политически комуникационни услуги, политически информационни услуги, политическо консултиране, консултиране за политически кампании, политически изследвания и анализи.

По сходен начин са регистрирани като марки всички основни партии.

С Румен Радев от "Дондуков" 2 си тръгнаха началникът на кабинета му Гълъб Донев, секретарят по сигурност и отбрана Димитър Стоянов, секретарят за връзка с медиите Кирил Атанасов и съветникът по селско стопанство Явор Гечев.

