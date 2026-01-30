Алкарас оцеля в трилър от 5 часа и 27 минути и е на финал

Водачът в световната ранглиста Карлос Алкарас се класира за първи път в кариерата си за финала на Откритото първенство на Австралия след епичен двубой срещу третия поставен Александер Зверев. Испанецът надделя след 5 часа и 27 минути битка на Rod Laver Arena с 6:4, 7:6(5), 6:7(3), 6:7(4), 7:5.

Алкарас показа хладнокръвие още в първия сет, когато дочака момента си и проби за 5:4, след което затвори частта с гейм на нула. Във втория Зверев поведе с пробив и аванс от 5:2, но испанецът върна брейка и вкара сета в тайбрек, където реализира сетбол на сервис на германеца.

В третата част световният номер 1 получи разтежение в лявото бедро и поиска медицинска помощ. Видимо ограничен в движението си, Алкарас стигна до нов тайбрек, но този път Зверев се възползва и намали изоставането си в сетовете. Четвъртият сет също бе решен в тайбрек, където германецът показа повече стабилност и изравни резултата, пращайки мача в решаваща пета част.

В последния сет напрежението достигна връхната си точка. Зверев проби рано и неколкократно устоя на натиска, след като Алкарас пропусна общо шест точки за връщане на пробива. При 5:4 германецът сервира за място на финала, но напрежението му дойде в повече и испанецът върна брейка. След това Алкарас взе подаването си и при следващия сервис на Зверев стигна до мачбол, който реализира с прецизен минаващ удар по правата.

В спора за титлата в неделя Карлос Алкарас ще се изправи срещу победителя от сблъсъка между действащия шампион Яник Синер и десеткратния победител в Мелбърн Новак Джокович.

