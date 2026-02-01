Барса не спира - 3:1 срещу Елче и солиден аванс в Ла Лига

Барселона се изкачи с четири точки преднина на върха в Ла Лига след победа с 3:1 над Елче на стадион „Мартинес Валеро“ в мач от 22-ия кръг на испанското първенство.

Гостите започнаха ударно и още в 6-ата минута намиращият се в отлична форма Ламин Ямал откри резултата. Елче, който не беше побеждавал Барселона у дома от 1974 г., успя да отговори в 29-ата минута чрез Алваро Родригес, който изравни и върна интригата в двубоя. Радостта на домакините обаче бе кратка, след като преди почивката Феран Торес отново даде аванс на „каталунците“.

След почивката Елче получи златен шанс да направи 2:2, но Адам Боаяр пропусна, а наказанието дойде бързо. В 72-ата минута резервата Маркъс Рашфорд, появил се в игра на мястото на Рафиня, се разписа отблизо и сложи край на всякакви съмнения за крайния изход.

„Взехме още три точки. Продължаваме да се подобряваме като отбор. Все още не сме достигнали върха си“, заяви след мача халфът на Барселона Френки де Йонг.

Каталунците, които в средата на седмицата победиха Копенхаген и си осигуриха място на осминафиналите на Шампионската лига, вече имат аванс от четири точки пред Реал Мадрид. „Белите“ обаче могат да намалят разликата до една точка, ако спечелят гостуването си на Райо Валекано в неделя.

Първенство на Испания по футбол, мачове от 22-рия кръг:

Овиедо – Жирона 1:0

Осасуна – Виляреал 2:2

Леванте – Атлетико Мадрид 0:0

Елче – Барселона 1:3

В неделя:

Реал Мадрид – Райо Валекано

Бетис – Валенсия

Хетафе – Селта

Атлетик Билбао – Реал Сосиедад

В понеделник:

Майорка – Севиля

От петък:

Еспаньол – Алавес 1:2

Барселона води в класирането с 55 точки, Реал Мадрид e на втора позиция с 51 точки, следван от Атлетико Мадрид с 45,Виляреал с 42, Еспаньол е с 34, а Бетис и Селта Виго са на 6-о и 7-о място с по 32 и други.

