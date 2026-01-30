Пребиха и удушиха топ банкер

Украинският топ-банкер Александър Адарич е бил пребит и удушен, преди тялото му да бъде изхвърлено от четвъртия етаж на луксозна жилищна сграда в центъра на Милано.

По лицето, врата и китките на жертвата са открити следи от насилие, което според полицията изключва версията за самоубийство. Тялото бе намерено на улица "Нерино", близо до катедралата "Дуомо".

Разследващите смятат, че банкерът, пристигнал същия ден от Испания и с билет за обратно пътуване още вечерта, е бил примамен на бизнес среща, която се е оказала капан.

Предполага се, че е бил отвлечен, заплашван и убит от трима души, а след смъртта му тялото е било изхвърлено през прозореца, за да се инсценира инцидент, пояснява "Труд".

Престъплението е извършено в луксозен апартамент, нает от 22 до 24 януари срещу 300 евро на вечер с фалшива самоличност. Разследването, ръководено от прокурора Розарио Феракане, е насочено към професионалната дейност на Адарич.

Роден през октомври 1971 г. в Павлоград, той завършва финанси в Харков и изгражда кариера в банковия сектор. Бил е президент на "УкрСиббанк", а по-късно оглавява "Фидобанк" и придобива дял в "Евробанк".

Името му е било свързвано с финансови разследвания за изчезнали над 8 млн. евро, но без съдебни последици, припомня Bulgaria ON AIR.

В апартамента са открити два документа за самоличност - украински и румънски, свързани с жертвата, което е затруднило идентификацията. През последните години Адарич е ръководил холдингова компания в Люксембург и е живял в Испания.

Следователите работят по версии, свързани с международни финансови разплащания за милиони евро. Камери за видеонаблюдение са заснели заподозрените, а италиански медии не изключват версията за разчистване на сметки между украинци.

