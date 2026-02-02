Лоша новина за ЦСКА

Плашеща статистика за ЦСКА в навечерието на подновяване на Първа лига.

Централният нападател на "червените" Йоанис Питас не се е разписвал вече в 1037 поредни игрови минути в официални и неофициални мачове, както и с екипа на националния отбор. За последно вкара при победата на армейците с 5:1 над Берое на 26 октомври.

Добрата новина за Христо Янев е, че разполага и с Леандро Годой.

Освен това Мохамед Брахими е като прероден. Той завърши зимната подготовка на ЦСКА с 4 гола и 1 асистенция. Така в петте контроли от подготовката френското крило отбеляза повече попадения, отколкото в последните си 92 официални мача! От 28 май 2022 г., когато вкара при победата на Ботев Пд с 2:1 над Берое в баража за Европа, до днес Брахими се е разписал едва 3 пъти в официални срещи.

Лумбард Делова прекара най-голямо време на терена по време на зимната подготовка – 311 минути в 5-те контроли. Цели 19 футболисти взеха участие във всички приятелски срещи на армейците.

Макс Ебонг получи най-много игрово време от зимните попълнения на ЦСКА – 268 минути, следван от Лео Пеpeйpa с 258, Исак Соле с 206, Алехандро Пиедраита със 175, Димитър Евтимов със 168 и Андрей Йорданов със 163, пише „Тема спорт“.

Улаус Скаршем се превърна в 25-ия различен футболист, взел участие в зимните контроли на ЦСКА. От тях 17 бяха чужденци, а 8 – българи.

ЦСКА запази суха мрежа само в една от петте си зимни проверки – при 0:0 с лидера в Украйна ЛНЗ Черкаси. Фьодор Лапухов и Димитър Евтимов инкасираха по 3 гола, а младият Даниел Николов извади топката от мрежата си веднъж.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com