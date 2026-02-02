Левски с ключов трансфер до часове

Левски е на часове от раздяла с българския национал Марин Петков, пише "Гонг". "Сините" са си стигнали ръцете за него с тим от Саудитска Арабия. Остава само той да покрие медицинските тестове и да се разбере за личните си условия. Става въпрос за отбор, който е сред изненадите в първенството. "Сините" ще вземат над 500 000 евро за крилото.

За трансфера съдейства бившият нападател на столичания гранд Билал Бари, който има силни позиции в арабската страна. Ако всичко върви по план Марин Петков ще премине медицински прегледи утре в София, след което ще подпише с новия си клуб.

Това означава, че твърдо отпада от сметките на Веласкес за двубоя за Суперкупата. През този сезон Петков има 9 гола и 2 асистенции от 27 мача във всички турнири. Четири двубоя пък го деляха от котата 200 мача със синята фланелка.

Така Петков ще продължи кариерата си в едно от най-бързо развиващите се първенства в света и ще бъде част от шампионат, в който играе и Кристиано Роналдо с екипа на Ал Насър.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com