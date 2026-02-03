Спорт

Новите играчи на линия за Левски тази вечер

С тях тимът ще атакува Суперкупата

03 фев 26 | 16:49
362
Стандарт Новини

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес определи група от 20 футболисти за мача за Суперкупата на България срещу Лудогорец.

Двубоят ще се проведе на Национален стадион "Васил Левски" и ще започне след няколко часа - в 18:00 часа.

В състава на "сините" намират място и новите попълнения Хуан Переа и Армстронг Око-Флекс.

Карлос Охене и контузеният Карл Фабиен отпадат от сметките на Хулио Веласкес.

Ето и цялата група на "сините": Светослав Вуцов, Мартин Луков, Алдаир, Оливер Камдем, Никола Серафимов, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Майкон, Акрам Бурас, Гашпер Търдин, Георги Костадинов, Асен Митков, Мазир Сула, Рилдо Фильо, Евертон Бала, Армстронг Око-Флекс, Фабио Лима, Радослав Кирилов, Мустафа Сангаре, Хуан Переа

