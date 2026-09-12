Пускат нов трамвай в София
В някои маршрути има промение заради финалния етап на временната организация на движение по бул. „Александър Стамболийски“
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В някои маршрути има промение заради финалния етап на временната организация на движение по бул. „Александър Стамболийски“
Оптимизиран маршрут, повече спирки и по-редовно движение по линията
С тях тимът ще атакува Суперкупата
Автобуси по специална линия извозват столичани вместо подземната железница
За пътниците ще бъде осигурен заместващ автобус М3
Основната причина за това е провалът на S25 Edge
Хиляди ще бъдат доволни от решението
Автобусите ще спират на съществуващите автобусни спирки по маршрута и на трамвайната спирка ул. „Алеко Константинов“ в посока център
Какво обаче настояват от синдикатите
"АнимаУингс" е 100 процента румънска компания, която работи на румънския пазар от 2020 г.
Защо се стигна до това решение
Ключов ход за областта
Те едва връзват двата края
Какво сочат данните на НОИ
Прави се оглед на мястото, за да се установят причините за инцидента
Това е най-големият инфраструктурен проект в историята на страната
Неприятна промяна от Нова година
Промяната ще окаже благоприятно въздействие върху уязвимите и най-нискодоходните групи от населението
Сумата определя финансовата подкрепа за хората с увреждания и социалните помощи
Идеята беше представена на онлайн заседание на Комисията по доходи и жизнено равнище