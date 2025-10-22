Нова автобусна линия в София. Решава голям проблем

До 1 декември пускат нова автобусна линия №97. Предвид интензивното застрояване в ж.к. "Малинова долина" през последните няколко години, е необходимо да бъде обезпечен с градски транспорт този нов квартал на града.

Така пишат Виктор Чаушев - зам.-кмет, направление "Транспорт и градска мобилност", Петко Горанов - кмет на район "Студентски" и общинският съветник Симеон Ставрев в началото на доклада си за подобряване на транспортното обслужване в споменатия жилищен комплекс.

Предложението ще бъде разгледано от Общинския съвет (СОС) този четвъртък, 23 октомври.

Ако СОС гласува доклада, новата автобусна линия № 97 трябва да бъде открита не по-късно от 1 декември т.г.

Маршрутът ще бъде: Метростанция "Фр. Ж. Кюри" (локално платно) - метростанция „Г. М. Димитров" - бул. "Г. М. Димитров" - бул. „Симеоновско шосе" -- ул. „Проф. Иван Странски" - ул. "Проф. Живко Сталев" - ул. „Георги Русев" и обратно по бул. "Симеоновско шосе" до метростанция „Фр. Ж. Кюри"

