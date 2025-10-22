Столевки отново извират в Царево! Народът полудя

Нова вълна от банкноти може да залее Царево.

Златната треска в морския град продължава, след като от дни няколко семейства продължават да вадят стотачки от калта, съобщиха читатели на Флагман.

Те изпратиха и снимка - на мъж от Малко Търново, който рови с вила в дерето на морския курорт и държи кална и мръсна банкнота в ръцете си. Самият той се похвалил, че вчера открил 300 лева. Днес до обяд беше "само със стотачка", но не губеше ентусиазъм да продължи като бобър да прерова земята.

Това е втората вълна на златотърсачи, които стават част от една от най-големите легенди за всички времена в градския фолклор.

Време е обаче да разбием този мит. Уточняваме обаче, че парите, които хората намират, не са от прословутата каса на "Авто Яни", за която се носеха легенди - че има два милиона лева и кюлчета със злато. Трезорът бе открит в морето непокътнат.

Тежащият над 200 кг сейф бил с две големи метални врати и тройно заключване и на практика е останал защитен, независимо от средата, в която е попаднал, съобщиха източници. Касата бе открита от водолази в морето - зарината в пясъка и извадена с голям кран.

