Променят маршрута на ключова автобусна линия в София

От 6 април 2026 г. автобусна линия 801 в София ще се движи по нов маршрут с цел подобряване на транспортното обслужване и по-добра свързаност между отделни квартали, съобщиха от Столичната община. Промените засягат както трасето, така и разписанието на линията, като се очаква те да улеснят придвижването между метростанция „Красно село“ и квартал „Манастирски ливади“.

Новият маршрут ще преминава по основни булеварди като „Цар Борис III“, „Братя Бъкстон“, „Тодор Каблешков“ и „Гоце Делчев“, както и по вътрешноквартални улици, което ще осигури по-добро покритие на района. В посока от метростанция „Красно село“ автобусите ще се движат по бул. „Цар Борис III“, след това по бул. „Братя Бъкстон“ и бул. „Тодор Каблешков“, като навлизат и във вътрешната улична мрежа на кварталите, преди да достигнат до „Манастирски ливади“.

В обратна посока маршрутът също е променен, като автобусите ще тръгват от обръщателното колело в ж.к. „Манастирски ливади“ и ще преминават през ключови улици и булеварди, за да осигурят връзка с метростанция „Красно село“. Така се създава по-добра транспортна връзка за живеещите в южните части на столицата.

От Общината въвеждат и ново разписание, което предвижда по-добра регулярност на движение. Интервалът ще бъде 20 минути в делнични дни и между 35 и 40 минути в празнични дни, което цели да намали времето за изчакване и да направи линията по-удобна за пътниците.

По трасето ще бъдат разкрити и нови спирки, сред които „Бл. 245 ж.к. Гоце Делчев“, „Ул. Иван Кирков“, „Ж.к. Елизиум“, „Ул. Спас Соколов“, „Бул. България“, „Ул. Проф. Велизар Велков“, „Кв. Манастирски ливади - запад“ и „Ул. Казбек“. В останалата част от маршрута автобусите ще обслужват всички съществуващи спирки.

Междувременно от Столичната община напомнят, че в София е въведена и временна организация на движението заради машинно почистване на транспортни подлези. В часовете от 00:30 до 02:00 ще бъде затворен подлезът на бул. „Сливница“ при пл. „Лъвов мост“, а от 02:00 до 04:30 - подлезът на бул. „Ситняково“ при кръстовището с бул. „Ген. Данаил Николаев“.

