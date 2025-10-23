Бесен провал! Samsung спира да произвежда цяла линия телефони

Според южнокорейски източници Samsung е решила да прекрати производството на своята „ултратънка“ линия смартфони Edge. Решението се дължи на слабите продажби на Galaxy S25 Edge, съобщава Android Authority .

Източниците твърдят, че в разработването на бъдещия Galaxy S26 Edge са направени значителни инвестиции и смартфонът е практически готов за масово производство. Поради бързото преразглеждане на продуктовата му гама, в момента в Samsung цари хаос.

Серията Edge беше опит на Samsung да създаде ултратънък и лек флагман, побеждавайки iPhone Air на Apple. Но потребителите приеха новия модел студено: батерията от 3900 mAh едва издържа до вечерта, а цената от $1110 се оказа твърде висока за такова компрометирано устройство.

Преди се очакваше Samsung да пенсионира Galaxy S26 Plus и да го замени с версията Edge. Сега, на събитието Unpacked през януари 2026 г., се очаква компанията да се завърне към познатото трио: S26, S26+ и S26 Ultra.

Онлайн спекулациите предполагат, че iPhone Air може да претърпи същата съдба. Търсенето на тънкия смартфон не е толкова високо, колкото се очакваше. Потребителите, както и преди, предпочитат масовите модели. Базовият iPhone се продава особено добре тази година.

