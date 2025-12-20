Звезден играч от миналото предупреди Левски

Легендата на Левски Войн Войнов даде своята оценка за представянето на Левски през есента. И не скри, че е доста приятно изненадат от развръзката, която настъпи.

„Определено съм много доволен от Левски през първата част от първенството. Едва ли някой е очаквал да водим в класирането със седем точки пред втория. На всички обаче трябва да им е ясно, че трудното тепърва предстои. Сигурен съм, че момчетата могат да се справят. Оценката, която бих им поставил, е много добра“, коментира Войн Войнов пред „Мач Телеграф“.

„През пролетта ще е много интересно и всички в Левски трябва да дадат всичко от себе си, за да станем отново шампиони след толкова години чакане. Нормално е титлата да е приоритет за Левски. В никакъв случай не бива да се отписва срещата с Лудогорец в турнира за Купата на България.

През годините сме ги отстранявали на техен терен. И сега може да се случи отново. Това, че срещата е в Разград, не мисля, че е голям плюс за Лудогорец, защото феновете на Левски отново ще са зад отбора“, каза още той.

