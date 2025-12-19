Шок. Може ли Мондиал 2026 да бъде без Аржентина

Колкото и да звучи абсурдно, съществува скандална вероятност, свързана с настоящия световен шампион и предстоящото световно първенство по футбол догодина.

Преди 10 дни Аржентина разбра съперниците си в груповата фаза на Световното първенство през 2026 г. Това са Алжир, Австрия и Йордания. Доста лесен жребий, но новината, която разтърси футболния свят, остави съмнения дали националният отбор изобщо ще може да участва в турнира.

Някои се питаха дали Аржентина ще бъде допусната. Голямата местна медия La Nacional публикува обширен материал за разследването срещу водещи футболни официални лица. Журналистите смятат, че ако вината им в корупционни схеми бъде доказана, ФИФА може да се намеси и да спре участието на националния отбор.

Обвинения срещу местната футболна федерация

ARCA - агенция за събиране на приходи и митнически контрол, създадена от президента Хавиер Мили, докладва директно на него и има правомощия да провежда разследвания, свързани с използването на публични средства.

Неотдавна ARCA повдигна обвинения срещу Аржентинската футболна федерация и нейния президент Клаудио Тапия за предполагаемо присвояване на 7 милиона долара и укриване на данъци. Агенцията вече поиска да се отвори наказателно дело - полицията провежда проверка.

El Español съобщава, че обиските са извършени в къща, неофициално собственост на Тапия. На 10 хектара земя се намира имение, което преди е било собственост на Карлос Тевес, с хеликоптерна площадка, конна ферма и 45 ретро автомобила.

Според документите къщата е регистрирана на името на пенсионер и частен предприемач, но полицията смята собствениците за измислени.

Потенциалният нов случай е продължение на по-широко разследване, при което полицията претърси сградата на AFA и 18 клуба по подозрение за участие в незаконни финансови транзакции.

Разследването е свързано с компанията Sur Finanzas, собственост на Ариел Валехо, близък приятел на президента Тапия. Според разследващите Sur Finanzas е предоставяла заеми на клубове и е получавала плащания чрез телевизионни или маркетингови права. Компанията също така финансово подпомага федерацията и националния отбор на неалтернативна основа.

Кредитната карта на президента Тапия

Журналисти, позовавайки се на източници, твърдят, че Валехо е предоставил на Тапия кредитна карта, която периодично е използвал, харчейки стотици хиляди долари.

В същото време официални обвинения срещу президента не са повдигнати. Според журналистите той е спокоен и уверява поддръжниците си, че държи ситуацията под контрол.

Теоретично ФИФА може да спре Аржентина от участие на Мондиал 2026. Ако започне процес и Тапия бъде признат за виновен и отстранен от длъжност, ФИФА може да обяви държавна намеса в делата на независима федерация.

Санкциите могат да бъдат различни - включително отстраняването на националния отбор от участие във финалния етап на Световното първенство.

На практика обаче такова действие е трудно осъществимо. Вероятно дори при смяна на президента на федерацията ФИФА ще продължи да работи нормално и никой няма да изключи действащите световни шампиони от турнира.

Има ли обаче реална опасност

Няма прецеденти, когато националните отбори са били забранявани заради измами във федерациите, особено при големи турнири като Световното първенство.

Най-честата причина за спиране на участие е военен конфликт. Например Русия не участва на Световното през 2022 г., а през 1994 г. Югославия бе изключена заради балканската криза.

Най-значимият пример е Кувейт. През 2015 г. ФИФА изключи страната поради държавна намеса в делата на националната федерация. Членството беше възстановено едва две и половина години по-късно.

