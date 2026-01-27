Готви се нов голям трансфер! Левски сменя Сангаре

Левски продължава с ударната си селекция с футболисти от България.

"Сините" привлякоха Армстронг Око-Флекс от Ботев Пловдив, подсилването с Хуан Переа от Локомотив Пловдив е въпрос на часове, но това няма да е всичко.

Устремилият се към 27-ма титла на България може да вземе и друг голмайстор, познат с изявите си по родните терени. Това е Бертран Фурие от Септември София, пише foot-africa.

"Левски е на полпозишън за камерунския нападател, който играе за друг клуб от София - Септември. Въпреки че тимът му е в средата на таблицата, Фурие блести през сезона и е отбелязал 10 попадения", се посочва в материала.

Медията добавя, че Левски и Септември са в напреднали преговори за 28-годишния голаджия, а "сините" следят изявите му още от есента.

Не е изключено Фурие да се окаже заместник на Мусфата Сангаре на "Герена", като любопитното е, че двамата са добри приятели. По-рано медиите в Египет информираха, че местният хегемон Ал Ахли се е разбрал със Сангаре и неговият агент относно личните условия на играча. Това означава, че африканецът е готов да напусне Левски, стига ръководството да се съгласи с офертата.

"Ал Ахли е започнал преговори с българския клуб Левски за привличането на малийския нападател Мустафа Сангаре, след като преди това е постигнал предварително споразумение с играча и неговия агент относно личните условия. В очакване сме на финализирането на споразумението с българския тим", гласи информацията в египетските медии.

По неофициална информация, Левски може да получи 2,5 милиона евро за Сангаре и клубът ще излезе на огромна печалба. Самият Сангаре не взе участие в последната контрола на Левски срещу словашкия Тренчин. От клуба обявиха, че са му дали пълна почивка, след като преди това му се натрупаха доста игрови минути и той изпитва леки проблеми.

Така Левски може да започне пролетния дял на Първа лига с изцяло ново нападение в лицето на Переа и Фурие, които да са заместници на Сангаре и вече продадения в Полша Борислав Рупанов.

