Суперзвездата Леброн Джеймс приключва с приказката

ЛеБрон Джеймс все още не е обявил дали този сезон ще бъде лебедовата му песен в професионалния баскетбол, но е твърде вероятно това да е точно така.

41-годишната суперзвезда се просълзи при гостуването на Лос Анджелис Лейкърс в Кливлънд, откъдето започна славната му кариера, след като Кавалиърс пуснаха видеоклип, посветен на Краля.

Домакините показаха отбрани моменти от феноменалния мач от финалите на Изток през 2007-а, когато 22-годишният ЛеБрон вкара 48 точки срещу Детройт, включително 25 поредни в края на мача.

Трансферният прозорец в НБА скоро ще затвори, а сделки почти няма. Повечето от потенциалните участници в блокбастъри, като Антъни Дейвис, Янис Антетокумпо, Джа Морант и т.н. постоянно се контузват напоследък и правят прогнозите почти невъзможни.

Все още има варианти за някои крупни сделки, като трансфери на Домантас Сабонис и вечния кандидат за участие в такъв – Лаури Марканен, но засега преминаването на Тре Йънг от Атланта във Вашингтон остава единствената голяма сделка.

В лигата обаче все по-усилено се говори за нова драма, този път свързана с положителни емоции. Завръщане на ЛеБрон Джеймс в Кливланд. Дали е възможно? Все повече фенове смятат, че Кралят е длъжен да изпее лебедовата песен на кариерата си именно при Кавалерите, при публиката в родния му щат, която го обожава въпреки двукратното му „предателство“.

Според анализатора на ESPN Дейв МакМенамин Кливланд е повече от готов да приеме блудния си син обратно. От офиса на Кавалерите обаче изчакват Джеймс да обяви, че след края на сезона ще остане свободен агент, за да се домогнат до него.

Роденият в Акрон, Охайо, баскетболист прекара 11 от 23-те си сезона в Кливланд – между 2003 и 2010 и 2014 и 2018.

