Слот се произнесе за победата на Ливърпул

Мениджърът на английския шампион Ливърпул Арне Слот анализира гръмката победа с 6:0 срещу азербайджанския Карабах.

"Червените" завършиха на трето място в крайното класиране на основната фаза в най-силния клубен евротурнир, с което избегнаха участие в плейофите.

Това искаш в началото на сезона в Шампионската лига - да завършиш в топ 8. Това помага, разбира се, защото ако прескочиш цял кръг, а понякога в него можеш да си срещу труден съперник. Затова сме щастливи, че ще играем направо на осминафиналите, особено защото само преди две години играехме в Лига Европа и отпаднахме на четвъртфиналите от Аталанта“, каза Арне Слот на пресконференция след двубоя, цитиран от клубния уебсайт.

Нидерландецът коментира контузиите в състава, след като Жереми Фримпонг излезе от игра още в четвъртата минута на мача срещу Карабах.

„Нямаме състав с четирима десни защитници, 12 полузащитници и трима или четирима централни нападатели - тук не работи така. Така че трябва да действаме умно в близкото и далечното бъдеще. Нека да видим как е Жереми. Може би няма да може да играе в събота, но пък ден или два по-късно може да се върне. Сега навлизаме в програма с по един мач на седмица, така че се очакват по-малко контузии, но не можем да сме сигурни“, обясни наставникът.

Пипитан дали Джо Гомес и Къртис Джоунс ще се завърнат за съботния двубой срещу Нюкасъл, Слот отговори: „Къртис беше болен, така че трябва да видим как ще се развие това. Джо не е сигурен. Надявам се Ибрахима Конате да е наличен, но не мога да гарантирам все още, но се надяваме да е с нас.“

Опонентът на Ливърпул на осминафиналите в Шампионската лига ще бъде определен при жребия в петък, но със сигурност ще е между Брюж (Белгия), Галатасарай (Турция), Ювентус (Италия) или Атлетико Мадрид (Испания).





