ЦСКА - Ливърпул. Подвигът ще се помни винаги!

О, нещастен "Ливърпул"!

Тежък беше жребият за тебе - ЦСКА ти отреди, славата ти той погреба.

Но главите си вдигнете, тежки сълзи не ронете - Байерн, Нотингам, Аякс бяха тука преди вас.

Те нарекоха стадиона "Гробница за шампиони"!"

Така започва одата, написана от вероятно не една ръка на привърженици на ЦСКА за онзи мач, който е стъпил най-горе на трона на българския клубен футбол. На тази дата - 17 март, през 1982 г., "червеният" отбор на България бие Ливърпул с 2:0 след продължения и с общ резултат 2:1 го изхвърля на четвъртфинал за Купата на европейските шампиони.

Двата гола на Стойчо Младенов в онзи ден го обезсмъртяват в историята на футбола ни като Екзекутора на Ливърпул.

Съперникът на ЦСКА по това време е машина. Актуален първенец на Европа, победил 9 месеца по-рано Реал Мадрид на финала. Отбор с лидери Далглиш, Ръш, Сунес, Кенеди, Томпсън, Нийл и Сами Лий. Броен за абсолютен фаворит да защити трофея.

Навръх празника "Свети Патрик", толкова почитан от ирландците (и британците като цяло), в мартенската вечер в София, на изчистения от снега терен на "Васил Левски", пътят на шампиона в турнира приключва.

С головете на Младенов, с битката, в която всеки един от останалите дава всичко, със спасяването на починалия преди дни легендарен вратар Джони Велинов в края на 120-те минути, когато отбива удар от упор на Уилън. Гол в този момент би означавал отпадане на ЦСКА.

Незабравими остават и думите на коментатора Николай Колев-Мичмана, сам институция в българския футболен живот и фолклор, в края на двубоя:

"След минути телеграфните агенции ще разнесат по целия континент вестта за голямата и хубава победа на нашите армейски футболисти срещу европейския шампион. Един изключителен успех, извоюван с майсторство и воля. Успех за целия български футбол."

И днес клубът не забрави датата. Ето част от съобщението на ЦСКА по темата:

"Армейци,

Времето тече, но датата 17 март винаги ще ни носи едни и същи емоции - гордост, неповторимо щастие и преклонение пред великите ни футболни герои. На днешния ден преди 44 години ЦСКА елиминира пред 70 000 зрители действащия европейски клубен шампион Ливърпул. След загуба с 0:1 на "Анфийлд", тимът на Аспарух Никодимов изнася вероятно най-силния мач в историята на българския клубен футбол, а "Васил Левски" е наречен "гробище за европейски шампиони".

