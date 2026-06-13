ЦСКА - Ливърпул. Подвигът ще се помни винаги!
На днешната дата преди 44 години капитулира тим номер едно в света
Следете всички новини, анализи и коментари за Подвиг. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
На днешната дата преди 44 години капитулира тим номер едно в света
Отново печели медал в тази възрастова група
Единствената ни победа за Световната купа в алпийските дисциплини
Постави поредния си световен рекорд
Италианецът е най-добрият от началото на годината
Разградчани оглавиха групата си в крайното класиране
Точно в 12 ч. сигнал на сирени ще призове за общонационална почит към загиналите
Недялка Шилева шие знамето, връща Гаврил Кръстевич в Голямо Конаре
По традиция точно в 12 ч. в цялата страна ще прозвучат сирени в негова памет
Паметен знак в Белица ще напомня за подвига на загиналите в Първата световна война. Тържественото откриване на паметния знак ще се състои от 11,00 час...
Днес в 12 часа служителите на болница "Д-Р Ат.Дафовски" , Медицински център "Авицена" и Хоспис „Добролюбие" почетоха с едноминутно мълчание , съпров...
Мъртво вълнение отнесе оператора на "Живи легенди" и "Революция Z" в Рая 15-годишната рускиня е невредима, погребват Кумитски днес в София Григор Ку...
По време на експедиция до Антарктика руският хирург Леонид Рогозов се разболява сериозно и се нуждае от операция. Като единственият доктор в екипа, то...
Пари Сен Жермен направи подвиг и отстрани "Челси" от 1/8 финалите на Шампионска лига с 2:2 в реванш на "Стамфорд бридж". Така френският отбор се класи...