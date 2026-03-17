Сензационни промени се чакат в БОК

Цялата сага около Българския олимпийски комитет може да стане още по-заплетена и след последните събития да се стигне до вписване на лице различно от Стефка Костадинова и Весела Лечева като председател.

На фона на продължаващите съдебни битки за решенията на общото събрание преди година, Стефка Костадинова обяви включването си в политиката като част от листата на ДПС за парламентарните избори.

Включването на Костадинова в активния политически живот автоматично означава край на нейната роля начело на БОК, защото именно тя продължава да е вписана като председател на организацията и това ще бъде така до края на съдебните битки.

Ако всичко това се проточи, то БОК все пак трябва да има временен председател, а уставът предвижда това да е един от заместник-председателите, пише "24 часа".

Дори е цитиран въпросният член в устава на БОК, който гласи: "При подаване на оставка, трайна невъзможност а изпълнява задълженията си или смърт, правомощията на Председателя се изпълняват от един от заместник-председателите, посочен от Изпълнителното бюро, до провеждане на Общо събрание".

В момента в тази роля са Христов Стоичков, бившият ректор на НСА Николай Изов, шефът на бокса Красимир Инински, на ските Цеко Минев и на биатлона Атанас Фурнаджиев.

Ако жалбите и съдебните битки продължават, то един от тях ще бъде вписан като председател на БОК до окончателния край на сагата, след който Весела Лечева ще може да заеме своя пост.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com