Партиен лидер призна за голям гаф с ЦСКА

Председателят на „Спаси София“ – Борис Бонев, призна, че е сбъркал в първоначалната си преценка за строящия се стадион на ЦСКА в Борисовата градина. Бонев заяви, че новият „Българска армия“ е пример как важно спортно съоръжение може добре да вирее в зелена паркова среда.

Не на последно място, Бонев изрази надежда Левски също да има модерен стадион с козирка отвсякъде, а национален такъв да изгрее и в столицата София, където “Васил Левски” отдавна не отговаря на необходимите изисквания за висока категория спортни събития.

„Строителството на стадиона на ЦСКА е към края си и е време да си призная, че съм грешал в мнението си преди това. Винаги съм смятал, че Левски и ЦСКА заслужават да имат съвременни, модерни и безопасни стадиони. В годините бяхме наплашени от други проекти с офисни сгради, молове и подобни (б.р. – показва проект от 2009 г.)“, започва Бонев пред TikTok аудиторията си.

„В крайна сметка смятам, че полемиката, която се създаде, доведе до проект – съвременен, с голямо уважение към заобикалящата зелената среда. Не само че се запазиха дърветата, но и трите тренировъчни игрища стават озеленени пространства. Това е пример как може да има важно спортно съоръжение в паркова среда“.

„За финал – пожелавам много футболни успехи на феновете на ЦСКА. Надявам се и Левски да получи своя съвременен стадион с козирки от всички страни. И, разбира се, време е да имаме нормален национален стадион в столицата, с който да се гормеем, и където да може да се провеждат всички спортни събития от висока категория. На съществуващия „Васил Левски“ е много трудно постижимо“, изрази надежда Бонев.

“Грешах в оценките си за новия стадион на ЦСКА. В крайна сметка озеленяването беше запазено и разширенп и проектът може да служи за пример за добра интеграция на спортно съоръжение в паркова среда. Надявам се скоро да има репортажи от строителството и на нов стадион на Левски, както и нов национален стадион”, пише Бонев към видеото.

