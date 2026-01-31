Защо внучката на милиардер обра банка

Заложническа драма събуди Стотхолски синдром и превърна богата наследница в терорст

Богата наследница. Студентка. Жертва на отвличане. Революционерка. Банкова обирджийка. Издирвана престъпница. Затворничка. Филмова актриса. Господарка на кучета, печелещи състезания. Това са многото лица на Патриша Хърст. На 4 февруари се навършват 52 години от отвличането й от членове на радикалната групировка Symbionese Liberation Army. Как се преобръща животът й - разказва „Комерсант“.

През 1974 г. Патриша Хърст е студентка в Калифорнийския университет в Бъркли. Тя е специална. Една от сградите на университета е кръстена на нейния прадядо, Антропологическият музей и женската физкултурна зала носят името на нейната прабаба, а гръцкият театър - на дядо й. Една от главните улици на град Бъркли, на която са разположени няколко университетски сгради, също е кръстена на знаменитите й предци - Hearst Avenue. Джордж Хърст, нейният прадядо, оглавява най-голямата минна компания в Съединените щати. Уилям Рандолф Хърст е един от първите медийни магнати в историята, създател на таблоидната преса.

Бащата на момичето, Рандолф Аперсън Хърст, е председател на борда на директорите на семейната компания Hearst Corporation. Майката, Катрин Кембъл Хърст, е член на настоятелството на Калифорнийския университет в Бъркли.

В университета Патриша Хърст учи история на изкуството. Живее в апартамент с годеника си Стивън Уийд, който учи по философия.

Връзката им започва, когато тя е на 16 – ученичка в гимназията, а той на 23, учител по математика в частното училище „Санта Каталина“. На 19 декември 1973 г. двамата обявяват годежа си.

Отвличането

На 4 февруари 1974 г. Патриша Хърст се прибира у дома и след вечеря със Стивън гледат телевизия. Към 21 часа на вратата се звъни, отвън стои момиче. Казва, че е ударила нечия кола, паркирана до къщата и моли да позвъни от техния телефон. Когато Стивън Уийд я пуска в апартамента, нахлуват двама въоръжени мъже - слаб чернокож и силен нисък бял мъж. Патриша е изведена от апартамента и натиката в кола.

После я затварят в някакъв килер. След няколко часа вратата му се отваря и Патриша чува мъжки глас: „Аз съм генерал-фелдмаршал на Армията за освобождение на Симбиона. Казвам се Син.

Терористите

Symbionese Liberation Army (SLA) е създадена през 1973 г. и обединява черни престъпници и бели либерали и радикали. Лидерът на SLA е Доналд Дефрис. След като излиза от затвора той приема псевдонима Sinkwe Mtume, което означава „Петият пророк“ на суахили. Целта на организацията е унищожаването на „корпоративната държава“, върху руините на която трябва да се създадат няколко социалистически суверенни държави, разделени по расов признак. В тези държави всички форми на „расизъм, сексизъм, ейджизъм, капитализъм, фашизъм, индивидуализъм, собственост и конкуренция“ са забранени.

През ноември 1973 г. цяла Америка научава за SLA. На 6 ноември управителят на училищен окръг Оукланд Маркъс Фостър е убит, а неговият заместник Робърт Блекбърн е тежко ранен. SLA поема отговорност за убийството. В изявление, публикувано от групата, се казва, че Фостър е виновен за подкрепа на „фашистки“ план за въвеждане на лични карти със снимка за учениците от областта.

Членовете на SLA са обявени за издирване. Междувременно са идентифицирали следващата си жертва - Патриша Хърст. Баща й е „корпоративен враг на народа“, експлоататор и шеф на „фашистките“ медии. Майката, член на настоятелството на университета, е виновна за потисничеството на черните африканци, апартейда и убийството на жени и деца в Мозамбик, Ангола и Родезия (университетът се занимава с финансови инвестиции в Африка ). Омразата към семейство Хърст става основа за отвличането на Патриша. В терминологията на SLA това не е отвличане, а „арест“.

Членовете на групата казват на момичето, че не е заложник, а „военнопленник“. Лидерът на SLA и членовете на организацията, без да отварят вратата на килера, часове наред й изнасят лекции за марксизма и революцията и говорят за целите си. Дефрис я информира, че ръководният орган на SLA е решил баща й да направи жест на добра воля, показващ готовност да преговаря за нейното освобождаване. Той трябва да върне на хората част от това, което той и Hearst Corporation са откраднали през годините. А именно, да плати на всеки „нуждаещ се“ жител на Калифорния да закупи месо, зеленчуци и млечни продукти за 70 долара (приблизително еквивалентно на съвременните 450 долара). Дефрис нарежда на Патриша да запише съобщение до семейството си и да даде срок на баща си до 19 февруари да направи „жест на добра воля“. Вестниците оценяват цената на цялата програма на приблизително $400 млн. Рандолф Хърст заявява, че не разполага с тази сума. Преговорите са неуспешни.

Преобръщането

Физическото състояние на Патриша се влошава от дългия престой в килера. Членовете на групата започват да правят упражнения с нея за укрепване на мускулите. След това я научават да слага противогаз и да използва пушка, в случай че ФБР ги нападне. Патриша слуша с интерес всичко, което й разказват. Отношението към нея започва да се смекчава. Позволено й е да се храни с всички останали и да сваля превръзката на очите си през нощта, за да чете препоръчаната литература в килера на фенерче, включително Маркс, Енгелс, Елдридж Кливър и Джордж Джаксън (последните двама са активисти в борбата за расово равенство със сериозен опит в затвора). Дефрис иска от Патриша да направи избор - да бъде убита или да стане член на SLA. Тя решава, че ако даде „грешен“ отговор, ще бъде убита. И затова казва: „Искам да се боря за хората“. Членовете на групата единодушно гласуват да я приемат в редиците си. Тя приема ново име - Таня. На 3 април 1974 г. Патриша Хърст прави запис, в който обявява, че е станала член на SLA.

На 15 април SLA извършва, по терминологията на своите членове, „военна операция - нападение срещу клона на банка в Сан Франциско. На камерите Патриша Хърст е заснета да насочва карабина М1 към банковите служители. На следващия ден във всички вестници се появява тази снимка.

По време на обира са ранени двама души, а плячката е 10 680 долара.

Делото

След още обири на магазини и банка, на 18 септември 1975 г. полицията арестува Патриша Хърст и други членове на бандата.

През 1976 г. Патриша е изправена пред съда за първия си банков обир. Делото започна на 4 февруари, точно две години след отвличането й. В първите дни след ареста Хърст декларира своята привързаност към идеите на SLA, но в началото на процеса променя позицията си и твърди, че е била с промит мозък. Защитата е водена от известния адвокат Франсис Лий Бейли младши, който базира стратегията си на факта, че Патриша е страдала от Стокхолмски синдром.

Най-голямо въздействие върху съдебните заседатели обаче оказва психиатърът на прокуратурата Джоел Форт, който твърди, че Патриша Хърст е била склонна към радикализъм още преди отвличането си. В училище излъгала, че майка й е болна от рак, за да избегне изпит, рано започва да прави секс и употребява наркотици. Много други членове на SLA произхождат от богати семейства, добре образовани са, но стават привърженици на радикални идеи без принуда или промиване на мозъци.

В крайна сметка съдебните заседатели я признават за виновна. Осъдена е на седем години затвор. През ноември 1976 г. е освободена под гаранция от $1,2 млн. Охраняват я 20 бодигарда, наети от баща й. През май 1978 г., след като обжалването е неуспешно, Патриша Хърст се връща в затвора. Държана е в единична килия, за да се гарантира безопасността й.

Помилването

На 1 февруари 1979 г., в навечерието на петата годишнина от отвличането, Патриша е освободена след като президентът Джими Картър я помилва, намалявайки присъдата й до вече излежано време. На 1 април тя се омъжи за бившия си бодигард Бърнард Шоу, който става вицепрезидент по корпоративната сигурност на Hearst Corporation.

Двойката има две дъщери - Джилиан и Лидия. Бърнард Шоу почива през 2013 г. През 1982 г. Патриша Хърст и журналистът Алвин Москва публикуват книгата „Всяко тайно нещо“, в която Патриша разказва за живота си от детството до излизането си от затвора.

На 20 януари 2001 г., последния ден от неговото президентство, Бил Клинтън издава указ за пълно помилване на Патриша Хърст.

Тя се пробва и в киното: участва в поддържащи роли в няколко филма на режисьора жон Самюел Уотърс младши: „Cry-Baby“ с Джони Деп (1990), „Homicidal Mommy“ (1994), „The Photographer“ (1998), „Mad Cecil B.“ (2000) и „Мръсен срам“ (2004).

Появява се в телевизионни филми, продуцира филм за имението, построено от нейния дядо - замъка Хърст.

Отглежда кучета, които печелят няколко пъти киноложки изложби.

