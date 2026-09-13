Всичко за Заложническа Драма

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Заложническа драма в Дака

Заложническа драма в Дака

Заложническа драма в Дака, столицата на Бангладеш. Въоръжени нахлуха в ресторант, намиращ се в дипломатическия квартал "Гулшан", съобщава Ройтерс. Ин...

01 юли | 20:30
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Извънредно положение в Мали

Извънредно положение в Мали

Извънредно положение в Мали след заложническата драма в хотел "Радисън", намиращ се в столицата Бамако. Решението на местните власти е взето след спе...

21 ноември | 8:27
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