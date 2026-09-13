Защо внучката на милиардер обра банка
Патриша Хърст е помилвана от двама президенти, издава книга за живота си
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Патриша Хърст е помилвана от двама президенти, издава книга за живота си
Заложническата драма в Ереван продължава. Вчера въоръжение превзеха полицейски участък, един полицай загина, а двама са ранени. Нападателите държат...
Бойци от опозиционна групировка "Нова Армения" нападнаха и превзе полицейски участък в арменската столица Ереван, убиха заместник шефа на патрулната п...
Заложническа драма в столицата на Бангладеш - Дака, завърши с 28 убити, съобщиха световните агенции. 12 часа след началото й местните командоси ликвид...
Ислямска държава пое отговорност за заложническата драма в Дака, Бангладеш. Това става ясно от съобщение на информационната агенция Амак. Организацият...
Заложническа драма в Дака, столицата на Бангладеш. Въоръжени нахлуха в ресторант, намиращ се в дипломатическия квартал "Гулшан", съобщава Ройтерс. Ин...
Над 60 заложници бяха спасени след щурм на силите за сигурност срещу хотел в столицата на Буркина Фасо, който бе превзет от джихадисти. Това съобщи ТА...
Въоръжени мъже взеха заложници след престрелка в северния френски град Рубе, съобщи полицейски източник, цитиран от Ройтерс. Не е ясно дали нападатели...
Властите в Мали издирват трима души, заподозрени в съпричастност към джихадистката атака срещу хотела в столицата Бамако. Това съобщава източник от си...
Извънредно положение в Мали след заложническата драма в хотел "Радисън", намиращ се в столицата Бамако. Решението на местните власти е взето след спе...
Общо 18 са жертвите на заложническата драма в малийския хотел. Сред тях има белгийски дипломат, двама малийци, както и още един французин, сочи информ...
Спецчастите на Мали щурмуваха хотела Radisson Blu, в който рано тази сутрин бяха взети над 100 заложници. Близо 80 души от тях вече са спасени и за на...
* Стандарт Нюз следи за вас какво става около и във въпросния хотел по часове. Статията ще се обновява !!! Заложническата драма в Мали започва да се...
Най-малко осем души загинаха, след като терористи откриха огън в музей в столицата на Тунис, информират властите. Седем от загиналите са чуждестранни...
Приключи заложническата драма в Алжир. При операцията по освобождаването на похитените Алжирските сили за сигурност са установили контрол само върху ч...