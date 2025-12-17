Истина? ЦСКА привлече желан футболист

Бразилският журналист Иверсон Фернандес от радио „Gazeta FM 94.1“ обяви чрез профилите си в социалните мрежи, че фланговият футболист от местния футболен елит Лео Перейра ще играе в България след Нова година.

25-годишният играч е бил продаден от Регатас на водещ клуб от нашето първенство. На 100 процента става въпрос за ЦСКА, за който ще играе лявото крило.

През последните четири месеца Перейра играеше под наем от Регатас в елитния Спорт Ресифе. В периода 28 март – 31 юли пък беше преотстъпен на Витория Баия.

За календарната 2025 г. лявото крило е взел участие в общо 41 мача във всички турнири, в които има четири гола и три асистенции. Три от попаденията са реализирани с екипа на Спорт Ресифе и са реализирани през ноември. Два пъти бележи срещу Атлетико Минейро и един път срещу Ботафого.

Договорът на Лео Перейра за наем в Спорт Ресифе изтича на 31 декември. Според специализирания сайт „Transfermarkt“ цената му е 1,5 милиона евро.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com