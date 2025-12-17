Легендарен бодибилдър почина внезапно

Уан Кун, виден китайски бодибилдър и осемкратен шампион на Националния шампионат по бодибилдинг на Китайската бодибилдинг асоциация, почина на 30-годишна възраст, вероятно вследствие на сърдечен проблем.

Според информация от Провинциалната бодибилдинг асоциация на Анхуей, смъртта му е настъпила внезапно, макар само дни преди това той да изглеждал здрав и в добра физическа форма.

През своята кариера Уан се отличавал с изключителна дисциплина – водил строг начин на живот и следвал стриктна диета, включително бульон от хот пот с месо и варени пилешки гърди, за да поддържа впечатляващата си физика. Той също така планирал откриването на нова фитнес зала в Хефей, която според него щяла да се превърне в „нова отправна точка“ за бодибилдинг общността.

Кариерата му включва осем поредни титли на национално ниво и участие в Професионалната лига на Международната федерация по бодибилдинг и фитнес, като това го превърна в един от водещите спортисти в Китай. Неговата внезапна смърт предизвика шок и тъга сред феновете и колегите му в спорта, съобщи Vesti.bg

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com