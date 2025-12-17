Важни новини за ключови играчи на Ливърпул

Ливърпул получи добри новини преди важния мач с Тотнъм от 17-ия кръг на Висшата лига.

Двигателят на халфовата линия на мърсисайдци Доминик Собослай се възстановява добре, след като бе принудително заменен в двубоя срещу Брайтън.

Все още няма крайно решение дали унгарецът ще играе срещу "шпорите", но има надежда това да се случи, като ще има повече информация в следващите дни.

Джо Гомес, който получи разтежение в същия мач срещу Брайтън, не изглежда със сериозна травма, но ще пропусне срещата срещу Тотнъм, като Ливърпул ще се надява също да се възстанови максимално бързо в сгъстения цикъл от двубои по празниците.

