Чудото е близо! Кога ЦСКА стъпва на новата "Армия"

Ултрамодерният стадион чудо на територията на нашата страна все повече напредва в изграждането си, за огромна радост на феновете на ЦСКА.

В съвсем нова фаза навлиза реконструкцията на стадион "Българска армия". Започна подготовка за изкопаване на терена. Това включва изграждане на отоплителна и поливна система, пише "24 часа".

Работата по стоманената конструкция на сектор "А" пък е почти завършена. Предстои стартиране на дейностите по фасадата на централната трибуна.

Плановете са стадионът да бъде готов през идното лято. Проектът предвижда "Българска армия" да отговаря на UEFA категория 4 с редица от най-актуалните удобства за качествено изживяване на спортния фен.

Стадионът ще разполага с подгряване на терена и дренаж. Ще има и напоителна система с рециклиране на вода. Всички седалки ще бъдат покрити, a чрез озвучителни системи, LED осветление от последно поколение и соларни панели ще се завършва цялостната визия на мащабния проект.

Предвижда се и засаждане на 300 нови дървета в Борисовата градина, като ще се върнат сериозни количества парково пространство на Столична община.

