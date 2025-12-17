Българин е световен шампион по тенис!

Иван Иванов беше обявен за световен шампион при юношите на Международната федерация по тенис (ITF) за 2025 година. Така той се превърна в първия български тенисист, който печели наградата за световен шампион на ITF в тази категория.

Иванов завоюва титлите на сингъл при юношите както на "Уимбълдън", така и на Откритото първенство на САЩ, превръщайки се в първия играч, спечелил два трофея от Големия шлем в един сезон след Сън Чун-Шин през 2018-а.

Иванов стана и едва вторият български тенисист с титла от Големия шлем при юношите след Григор Димитров.

При юношите Иванов триумфира с първото място на турнир от категория J300 във Франция и завърши втори на турнира J500 в Милано (Италия). През месец май Иванов взе и първата си титла от турнири за мъже в Унгария, а през септември дебютира за Купа "Дейвис" при победата на България над Финландия.

