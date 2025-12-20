Непобеден ас на ринга - тръгвам си като велик!

Американецът Терънс Кроуфърд, който е печелил световните титли в пет различни категории на професионалния бокс, обяви края на кариерата си на 38-годишна възраст.

Американецът слиза непобеден от ринга - с 42 успеха в 42 мача, като последната му победа бе през септември, когато надви Канело Алварес.

И се превърна в първият боец в модерната ера на бокса, който е обединявал титлите в три различни категории - лека полусредна, полусредна и супер средна.

"Всеки боец знае, че този момент ще дойде, но никога не знаем кога точно. Нямам какво повече да доказвам. Цял живот преследвах нещо - не шампионските пояси, не парите, не заглавията, а това конкретно усещане.

Това, което получаваш, когато светът се съмнява в теб, а ти продължаваш да го опровергаваш. Този спорт ми даде всичко. Бих се за семейството си, за града си, за детето, което бях и което нямаше нищо повече от мечта и чифт ръкавици", каза той във видео.

"Дадох всичко на този спорт - всеки дъх, който имах, всеки триумф, всяка частица от сърцето си. Времето дойде. Тръгвам си като велик", добавя още американецът.

Професионалната му кариера продължи 17 години, като от споменатите вече 42 победи, 31 идват след нокаут, а останалите 11 след съдийско решение.

В същото време голям шампион се връща на ринга

Бившият номер едно в тежката категория Антъни Джошуа е уверен, че неговият блокбастър мач в тежка категория с Джейк Пол няма да стигне до последния гонг. Бившият двукратен обединен световен шампион се готви за сензационно завръщане на ринга срещу бившия ютубър, превърнал се в боксьор.

Джошуа не се е боксирал от тежката си загуба с нокаут от Даниел Дюбоа през септември 2024 година. Британецът е бил извън игра през по-голямата част от годината поради контузия, но се надява да използва предстоящия си мач с Пол като перфектен начин да натрупа няколко важни рунда преди натоварената 2026 година.

Сблъсъкът им ще се състои от осем рунда по три минути, като и двамата ще носят 10-унцови ръкавици. Независимо от изхода, официалният резултат ще се отрази на професионалните им рекорди. Мнозина в боксовата общност смятат, че в договора на Джошуа има клауза, според която той трябва да се боксира леко срещу Пол.

