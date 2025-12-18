Григор Димитров обяви края! Раздели се с...

След дълги години съвместна работа най-добрият български тенисист - Григор Димитров, обяви раздялата си с треньора Даниел Валверду.

34-годишният хасковлия използва профила си в социалните мрежи, за да благодари на 39-годишния венецуелец, с който работеше в продължение на 8 години.



Първоначално двамата работеха заедно в периода 2016-2019, а след това се събраха отново през 2022 г.



През 2016 г. Димитров заемаше номер 40 в световната ранглиста, но през 2017 г. българинът стигна до трета позиция и спечели "Мастърс"-а в Синсинати и Финалния турнир на ATP.



"Осем години. Беше невероятно преживяване на и извън корта. Благодарен съм за уроците, смешките и спомените, които създадохме. Благодаря ти за вярата в мен и за това, че извади най-доброто от мен. Ти винаги ще бъдеш част от моята история. Пожелавам ви всичко най-добро в следващото ти приключение", написа Димитров.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com