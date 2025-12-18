Меси или Ямал? Ето резултатите

Ламин Ямал достигна своя мач №125 за Барселона във вторник вечер, а постиженията му вече се сравняват с тези на Лионел Меси след същия брой срещи.

Самият факт, че Ямал е записал 125 участия на едва 18 години, е забележителен. За сравнение - Меси е на 21, когато достига тази граница през ноември 2008 г.

Юбилейният двубой за Ямал дойде при победата на Барселона с 2:0 като гост на Гуадалахара за Купата на краля, в който младият талант се отличи с асистенция. Тийнейджърът вече има 45 завършващи подавания на клубно ниво - впечатляващо постижение за играч на неговата възраст.

Лионел Меси, рекордьорът по асистенции в историята на футбола с 407, има 27 на същия етап от кариерата си - с 18 по-малко от Ямал.

Все пак, когато става дума за голови показатели, Меси е бил по-резултатен в ранните си години. Докато Ямал е реализирал 33 гола до момента, аржентинецът е вкарал 54, когато достига своя 125-и мач.

Общо Ямал има 78 участия в голове (голове и асистенции), срещу 81 за Меси - разлика, която подчертава колко близки са техните ранни резултати.

Въпреки постоянните сравнения, Ямал заявява, че не иска да бъде "новият Меси":

"Уважавам го за това, което е направил за футбола. За мен той е най-добрият в историята. Но не искам да бъда Меси, нито той иска аз да бъда като него. Играя за удоволствие - за да радвам хората, а не за рекорди."

Меси, който напусна Барселона през 2021 г., продължава да следи развитието на младия си наследник:

"Той е настоящето и без съмнение има велико бъдеще", каза аржентинецът миналата година.

