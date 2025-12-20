Испания е фаворит за Световното през 2026, Аржентина е втора

Футболният портал Goal обнови класацията на основните кандидати за титлата на Световното първенство през 2026 г. сред 42-те отбора, които вече имат гарантирано участие.

Актуализацията беше направена след жребия за груповата фаза, проведен на 5 декември. Останалите шест отбора ще се определят чрез плейофи в края на март 2026 г.

Топ 10 претенденти според Goal:

Испания

Аржентина

Англия

Португалия

Франция

Германия

Нидерландия

Швейцария

Норвегия

Мароко

Много интересно обаче къде в тази класация е петкратният световен шампион Бразилия и тази челна десятка дали не изглежда абсурдно!

Световното първенство ще се проведе от 11 юни до 19 юли 2026 г. в САЩ, Канада и Мексико. За първи път турнирът ще включва 48 отбора, разделени на 12 групи по четири отбора всяка.

