Испания е фаворит за Световното през 2026, Аржентина е втора

Футболният портал Goal обнови класацията на основните кандидати за титлата на Световното първенство през 2026 г. сред 42-те отбора, които вече имат гарантирано участие.
Актуализацията беше направена след жребия за груповата фаза, проведен на 5 декември. Останалите шест отбора ще се определят чрез плейофи в края на март 2026 г.
Топ 10 претенденти според Goal:
Испания
Аржентина
Англия
Португалия
Франция
Германия
Нидерландия
Швейцария
Норвегия
Мароко
Много интересно обаче къде в тази класация е петкратният световен шампион Бразилия и тази челна десятка дали не изглежда абсурдно!
Световното първенство ще се проведе от 11 юни до 19 юли 2026 г. в САЩ, Канада и Мексико. За първи път турнирът ще включва 48 отбора, разделени на 12 групи по четири отбора всяка.
