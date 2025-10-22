Спорт

Галатасарай с уникална победа в Шампионска лига

Мачът се игра на стадион "Рамс Парк" в Истанбул

Галатасарай с уникална победа в Шампионска лига
22 окт 25 | 22:01
255
Фатме Мустафова

Турският колос Галатасарай надви с 3:1 норвежкия Бодьо/Глимт като домакин в двубой от трети кръг на основната фаза в турнира Шампионска лига. 

Мачът се игра на стадион "Рамс Парк" в Истанбул. 

Резултатът откри звездата на "Джим Бом" Виктор Осимен още в 3-ата минута след пас на Марио Лемина. 

Отново той бе точен за 2:0 в 33-ата. 

Класиката 3:0 оформи Юнус Акгюн в 60-ата минута. Гостите върнаха едно попадение чрез резервата Андреас Хелмерсен. Той бе точен в 76-ата минута. 

С втория пореден успех в надпреварата Галатасарай събра 6 точки и заема вече 11-о място във временното класиране. 

Бодьо/Глимт са 26-и с 2 пункта.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Фатме Мустафова

Още по тема Спорт
Още от Спорт
Коментирай