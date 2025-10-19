Левски обърна Черно море във Варна. Даде заявка за титлата

Левски надви Черно море с 3:1 във Варна в дербито на 12-ия кръг на efbet Лига.

Сблъсъкът между 5-ия и 1-ия във временното класиране беше доста интересен и предложи много емоции на публиката.

"Сините" вече са убедителни лидери в красирането с 29 точки. Те излязоха с 6 пред ЦСКА 1948, Лудогорец и Локомотив Пловдив. Трябва да се отбележи, че "червените" и "орлите" са с мач по-малко.

Стадион „Тича“ е един от най-негостоприемните стадиони за Левски. В последните 5 мача столичани са без успех.

