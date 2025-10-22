Последно. Влиза ли отново Абрамович във футбола

Представител на руския бизнесмен Роман Абрамович отрече информацията за евентуално закупуване на турския гранд Галатасарай. Той заяви, че с днешна дата бизнесменът не планира да инвестира в нито един футболен клуб.

"Тази информация не е вярна. Г-н Абрамович не възнамерява да купува или да инвестира в нито един отбор", подчерта представителят на Абрамович.

По-рано в медиите се появиха новини за намеренията му да закупи контролния пакет акции на Галатасарай, а според турско издание, дори си е купил имение в Истанбул и планира да се премести край мегаполиса.

Трябва да се отбележи, че Галатасарай е публично акционерно дружество, чийто контролен дял принадлежи на фондацията на клуба, а не на частни лица. Следователно, клубът временно не е обект на корпоративна собственост съгласно действащото законодателство.

Иначе Абрамович познава добре футбола, след като две десетилетия бе начело на Челси, а лондончани постигнаха много успехи. Поради санкции активите му във Великобритания бяха замразени, а клубът беше продаден на нови американски инвеститори през 2022 г.

