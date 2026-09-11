Нож в гърба или умен ход е срещата на Абрамович със Зеленски
Руските кукловоди имат тактически ход
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Руските кукловоди имат тактически ход
Заради слуховете за Галатасарай
Руският олигарх Роман Абрамович говори за първи път от руската инвазия в Украйна, след която той бе принуден да продаде Челси и да се оттегли не сам...
Кой е отборът, който подпомага
Какво обмисля бизнесменът
Процесът по продажбата на футболния на американския бизнесмен Тод Бьоли и неговия инвестиционен консорциум е финализиран
За мен бе огромна чест да бъда част от този клуб, написа Абрамович в Туитър
Руският милиардер и адвокатите му са уверени, че техните последни предложения ще са приемливи за "Даунинг Стрийт"
Новият купувач иска нов стадион
Собственичката на интернет магазина Wildberries Татяна Бакалчук
От "Индипендънт" правят дарение и възстановяват съдебните разходи на милионера
Милиардерът се замесил в измамна схема за търговия с футболисти
Избрал Челси заради по-доброто състояние от към база
Собственикът на Челси ще поеме всички разходи по престоя на медиците
Сумата, която босът на Челси е дал за уволнени мениджъри, е от 2004 година
Той може да поеме руля от Абрамович
Собственикът на Челси търси купувач на клуба, иска му поне 2 млрд. паунда
Абрамович загърбва "Челси" в най-тежкия период за клуба, откакто му е собственик. Руският милиардер беше засечен да пазарува безгрижно с шестгодишния...
Скучният "Челси" без парти за шампионската титла Собственикът на "Челси" Роман Абрамович е останал изключително доволен от спечелената пета шампионск...
Ню Йорк. Новият дом на Роман Абрамович в Ню Йорк прелива от стилизиран лукс. Дизайнът на имота го оскъпи до 75 млн. долара. Шестетажната постройка в...