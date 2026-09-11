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Абрамович загърбва "Челси"

Абрамович загърбва "Челси"

Абрамович загърбва "Челси" в най-тежкия период за клуба, откакто му е собственик. Руският милиардер беше засечен да пазарува безгрижно с шестгодишния...

29 декември | 19:50
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