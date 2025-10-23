Ливърпул се вдигна и съсипа Айнтрахт във Франкфурт

Пред погледа на резервата Мохамед Салах Ливърпул вкара 5 гола на Айнтрахт, за да го разбие с 5:1 като гост в 3-ия кръг от груповата фаза на Шампионската лига.

Червените изостанаха във Франкфурт, но бързо наваксаха, за да постигнат категоричния триумф, с който спряха серията си от 4 поредни загуби във всички турнири и определено имаха нужда от подобен успех.

Салах остана резерва, но това не повлия по никакъв начин на играта и хората на Арне Слот спокойно можеха да вкарат още 2-3 гола. Така Ливърпул събира 6 точки на сметката си, докато германците остават 3.

Началото бе интересно, като Баоя накара Мамардашвили да се намесва, но имаше и вдигнат флаг за засада, така че потенциално попадение щеше да бъде преразгледано.

Последваха два пропуска за Исак. Шведът бе изведен отлично, но реши да стреля по-рано, вместо да опита да заобиколи вратаря и Цетерер спаси. Веднага след това стражът се справи с нов опит на Исак, този път след подаване на Вирц.

Последва мускулна травма за Жереми Фримпонг, който бе заменен от Андрю Робъртсън. Предимството изглеждаше за мърсисайдци, но германците бяха тези, които поведоха. В 26-ата минута Вирц загуби и Айнтрахт организира контраатака, при която Гьотце намери Расмус Кристенсен в наказателното поле, а той с отличен удар по земя по диагонала реализира, използвайки и гредата.

Ливърпул натисна и Цетерер спаси удар на Брадли, след което малко по-късно гостите изравниха. Германският тим се бе хвърлил напред, но центрирането не донесе нищо. Рабъртсън овладя и веднага подаде отлично към спринтиралия Екитике, който се измъкна от центъра сам срещу вратаря, след което реализира с прецизен изстрел. Французинът очаквано не се зарадва след попадението си.

Това се оказа важно, защото Ливърпул се успокои и скоро показа класата си. В 39-ата минута Гакпо центрира от корнер и Ван Дайк забоде топката в мрежата с глава, а в 44-ата се случи нещо подобно, като този път асистенцията бе на Собослай, а попадението на Конате. Така не почивката Червените водеха с 3:1 и се чувстваха комфортно.

На старта на второто полувреме Федерико Киеза замени Александър Исак, като причината по-вероятно бе тактическа. Малко след влизането си италианецът получи добър шанс, като с обръщане стреля от въздуха, но прати топката малко встрани.

Флориан Вирц беше близо до първото си попадение за Ливърпул, но прекият му свободен удар бе спасен от Цетерер. Последва удар на Собослай, който вратарят изби в гредата, както и шансове пред Екитике и Брадли. В 66-ата минута обаче, нямаше какво да спаси домакините. При контра Собослайн извезе Вирц леко вдясно, той пусна веднага пред вратата, където Гакпо засече в мрежата.

Само 4 минути след това Доминик Собослай вкара за 5-и път с прецизен и силен удар по земя отдалеч, а малко по-късно Слот пусна на терена и Мохамед Салах, който имаше 3 възможности до края, но вратарят спаси две от положенията, а в третия египтянинът прати топката над вратата. Така или иначе обаче, всичко бе ясно отдавна.

