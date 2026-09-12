Всичко за Айнтрахт

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Последни новини Спорт
"Молотов" в немски хотел

"Молотов" в немски хотел

Франкфурт. Полицията в германския град Франкфурт предотврати кървава баня преди снощния мач Лига Европа между "Айнтрахт" и АПОЕЛ Никозия. Група от ок...

12 декември | 20:45
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Плашат Пеп с динозавър

Плашат Пеп с динозавър

По доста интересен начин феновете на "Айнтрахт" (Фр) се опитаха да сплашат "Байерн" преди вчерашния им мач. В природонаучния музей във Франкфурт персо...

17 август | 18:37
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