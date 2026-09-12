Четвърта поредна победа изстреля Лайпциг нагоре в Бундеслигата
Норвежецът Нуса поведе тима към успех във Франкфурт и място в топ 3
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Норвежецът Нуса поведе тима към успех във Франкфурт и място в топ 3
Червените постигнаха убедителна победа
Домакините спечелиха реванша с 2:0.
Той ще се проведе в четвъртък на 31 август
Продаден бе играч за 25 милиона евро
Сините стигнаха до драматично равенство с Айнтрахт Франкфурт
Отборът на Николай Костов излиза срещу футболистите на Дино Топмьолер на стадион "Васил Левски"
Грандиозна опашка
Осимен разнищи Айнтрахт
Вратарят Кевин Трап свири на пиано за ЧРД на Изабел Гулар
Айнтрахт спря немския шампион на петица
Мюнхен. Байерн смаза Айнтрахт с впечатляващото 5:0 в среща от 19-ия кръг на Бундеслигата и продължава да е без загуба от началото на сезона. Убедителн...
Франкфурт. Полицията в германския град Франкфурт предотврати кървава баня преди снощния мач Лига Европа между "Айнтрахт" и АПОЕЛ Никозия. Група от ок...
По доста интересен начин феновете на "Айнтрахт" (Фр) се опитаха да сплашат "Байерн" преди вчерашния им мач. В природонаучния музей във Франкфурт персо...