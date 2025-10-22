Слот остави Салах на пейката срещу Айнтрахт СЪСТАВИ

Ливърпул гостува на Айнтрахт в среща от третия кръг на шампионатната фаза на Шампионската лига. Мърсисайдци са в серия от четири поредни загуби във всички турнири.

Арне Слот е направил цели пет промени от срещата през уикенда. Червените се надяват да прекъснат неочаквано лошата серия, която вдигна напрежението около отбора.

АЙНТРАХТ - ЛИВЪРПУЛ

АЙНТРАХТ: Цетерер, Теате, Кох, Аменда, Кристенсен, Ларсон, Гьотце, Браун, Доан, Кнауф, Бахоя

ЛИВЪРПУЛ: Мамардашвили, Робъртсън, Ван Дайк, Конате, Фримпонг, Собослай, Джоунс, Виртц, Гакпо, Екитике, Исак

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com