Слот остави Салах на пейката срещу Айнтрахт СЪСТАВИ

Мачът във Франкфурт е от 22,00 часа

22 окт 25 | 21:17
Ливърпул гостува на Айнтрахт в среща от третия кръг на шампионатната фаза на Шампионската лига. Мърсисайдци са в серия от четири поредни загуби във всички турнири.

Арне Слот е направил цели пет промени от срещата през уикенда. Червените се надяват да прекъснат неочаквано лошата серия, която вдигна напрежението около отбора.

АЙНТРАХТ - ЛИВЪРПУЛ

АЙНТРАХТ: Цетерер, Теате, Кох, Аменда, Кристенсен, Ларсон, Гьотце, Браун, Доан, Кнауф, Бахоя
ЛИВЪРПУЛ: Мамардашвили, Робъртсън, Ван Дайк, Конате, Фримпонг, Собослай, Джоунс, Виртц, Гакпо, Екитике, Исак

