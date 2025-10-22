Играчите на Ливърпул изумени. Искат реакция

Доминик Собослай, който е един от най-добре представящите се играчи на Ливърпул от началото на сезона, разкри, че футболистите на Арне Слот са провели няколко срещи и разговори заради слабата форма на отбора.

"Червените" се намират в серия от четири последователни загуби, а от септември 1953 г. клубът не е регистрирал пет последователни поражения.

"Никога не ми се е случвало, но много от момчетата вече са преживели четири поредни загуби в кариерите си. Важното е да останем сплотени. Проведохме много срещи, на които говорихме. Когато нещата са трудни, най-важното е да бъдем единни. Готови сме да реагираме и ще го направим.

Ситуацията ще се промени. Ако работим усилено, късметът ще бъде на наша страна. Понякога се случва това, което видяхме срещу Манчестър Юнайтед - уцелихме три пъти гредите, създадохме много възможности и не допуснахме много, но загубихме", сподели унгарецът.

"В първите два мача от Шампионската лига записахме само една победа и загубихме втория, така че трябва да спечелим трите точки срещу Айнтрахт. Най-важното е да покажем характера, който притежаваме. Показахме го миналия сезон, когато станахме шампиони. За мен тази кампания в Шампионската лига е специална, защото финалът е в Будапеща", заяви Собослай.

