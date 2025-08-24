Голям успех за Цанко Цанков.

Той направи постижение за 24 часово индивидуално непрекъснато плуване без неопрен и помощни средства. Той финишира в Оряхово, където беше посрещнат от развълнувана публика.

24:30:08 часа е постижението, което постигна българският плувец. Официалният съдия Велислав Цеков – председател на съдийската комисия на Българската федерация по плувни спортове, обяви, че постижението е успешно. Вчера Цанков тръгна от Видин и разказа на финала в Оряхово, че е преминал тежки кризи на преумора. Имах проблеми със стомаха и корема, през нощта беше трудно, но съм щастлив, съм, че успях да се мобилизирам, каза Цанков. По думите му Дунав е коварна река. Той добави, че три пъти е плувал в реката и всеки път Дунав показва различно лице.

Цанков каза, че се чувства като човек, който е положил необходимия труд и е постигнал поставената цел. По думите му човешките възможности са неограничени. Той разказа, че за плувен маратон е важно да се разпределят силите правилно, така че да стигнат до края. Винаги пазя резерв за финалните метри, които са изключително трудни, така че да имам сили да изляза на крака и да бъда в съзнание, посочи той. По думите му мозъкът управлява тялото и когато тялото казва, че не може, влиза в сила силната психика. „В трудните моменти си представям, че съм в родния си град и се разхождам със семейството си“, допълни той.

Цанков разкри, че следващата година му предстоят последните два от общо седемте световни плувни маратона – преплуването на Ламанша в двете посоки и протока Цугару в Япония. През февруари му предстои световно първенство по зимно плуване в ледените води на Финландия.

Мениджърът на Цанков Николай Илиев каза, че през нощта е имало няколко кризисни момента, свързани със стесняването на река Дунав. През нощта между 21 и 6 сутринта беше най-трудно - навлязохме в тесен участък на реката с много корабоплаване. Имаше около час и половина, в който около нас се движеха големи плавателни съдове и трябваше да пазим състезателя. По някое време през нощта излезе силен вятър, започна да върти лодката. Беше трудно плуване, в лоши условия, добави Илиев. Според него почти през цялото време плувецът е бил с хипотермия. Все още не е възстановен от плуването в Северна Ирландия и вчера малко след Видин започнаха първите признаци на хипотермия. Почти 19 часа той плуваше с хипотермия, допълни Илиев.

Той каза, че подобни постижения са значими, защото стои името на България.

Илиев даде пример, че седем държави граничат с Дунав, но български плувец е направил това 24- часово плуване. За да се регистрира световно постижение, тепърва трябва да изпратим редица документи и доказателства и след около два месеца ще имаме резултат, каза Илиев. По думите му 38-годишния бургазлия нито веднъж не е нарушил правилата. Той е много честен и добър човек и никога не би направил нещо нередно, добави мениджърът.

Той допълни, че подготовката е къртовски труд. „Излизаш обезобразен от плуване с единствената цел да развееш българския флаг“, каза Илиев. По думите му щастието е да видиш развълнувани, разплакани хора. Всички вие днес с нас изпитахте щастие. За нас най-важното е, че това постижение беше потвърдено от Българската федерация по водни спортове и беше видяно от толкава много хора. Това е наш български празник – плували сме в български води, с български екипажи, с български лодки, с български състезател и съдия, с българска публика на старта и финала. Това е най-важното, добави мениджърът на Цанков.

Илиев благодари на всички организации и частни компании, които са подкрепили постижението и допълни, че ще се подготви документален филм, който да има възможност да стигне до всяко училище и община в страната.

Събитието се проведе с подкрепата на Министерството на младежта и спорта, Българския спортен тотализатор, Фондация „Спорт в България“, Община Видин, Община Оряхово и спонсори.

В Оряхово състезателят беше посрещнат с традиционната питка със сол и мед. Кметът Росен Добрев връчи на Цанко Цанков почетен плакет на Община Оряхово. Специално за празника имаше видеообръщение от половинката на плувеца Надежда със сина му Борис, което кметът на Оряхово е пазел в тайна до последно от екипа на Цанков.

Сълзи в очите се виждаха сред хората, дошли да посрещнат българския плувец. За нас беше изключителна чест да сме домакини и да подготвим това уникално посрещане, каза Росен Добрев. С това събитие завършиха традиционните летни празници в Оряхово.

Миналата година на 19 септември Цанков преплува без да спира 120 километра и 600 метра в река Дунав за 18 часа, 1 минута и 39 секунди, регистрирано от Световната асоциация по плуване в открити води. В днешното постижение от Видин до Оряхово е изминато разстоянието от над 140 км.

