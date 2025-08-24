Уникален успех за Левски в Европа

Левски постигна голямо постижение в евротурнирите този сезон.

26-кратният шампион на България успя да запази мрежата си суха в 13 полувремена в ЛЕ и ЛК този сезон (б.а. – не броим продълженията срещу Апоел Беер Шева и Брага), преди A3 Алкмаар да вкара 2 гола на Светослав Вуцов.

За шести път в евротурнирите Левски загуби домакинство с 0:2, пише „Тема спорт“. За първи път това се случва през пролетта на 1987 година, когато сините падат в 1/4-финал реванш от Реал Сарагоса (б.а. – преди това са загубили с 0:2 и първия мач). През 1988/89 столичани отстъпват с 0:2 на Милан, а след това – с 2:5 на реванша. През 1998/99 те са елиминирани от Копенхаген в КНК, като първият мач е на „Васил Левски“, а във втория падат с 1:4. През 2006-а и 2009-а 0:2 е регистрирано в групови фаза. Първият път от Барселона в Шампионската лига, а вторият – от Виляреал в Лига Европа. Сега с този резултат от София си тръгна A3 Алкмаар.

Левски загуби 9-и августовски мач в евротурнирите, игран на националния стадион. Балансът на сините в тях вече е 3 победи, 2 равенства и 4 поражения, при голова разлика 15-9.

Сините за втори път губят от A3 Алкмаар на континенталната сцена. През сезон 1980/81 те отстъпиха на 1/16-финал в УЕФА с 0:5 в Нидерландия, след като първият мач в София бе завършил 1:1.

Балансът на сините срещу нидерландци в евротурнирите вече е 10 мача, 1 победа, 2 равенства и 7 загуби, при голова разлика 8-20. До момента са продължавали напред само в една от 4 елиминации – тази срещу A3 Алкмаар е петата.

За първи път в София Левски не се разписа срещу нидерландски противник. Досега го бе правил срещу Спарта Ротердам (1:1 през 1971 г.), Аякс (2:1 след продължения и 7:4 след дузпи през 1975 г., 1:2 през 1977 г.), A3 Алкмаар (1:1 през 1980 г.).

