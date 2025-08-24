Горещо разкритие за трансферите в Левски

Селекцията на Левски бе планирана да приключи с привличането на Акрам Бурас, но от „Герена“ са категорични, че са готови да вземат всичко по-качествено, което си появи на хоризонта.

„Сините“ имаха намерение да вземат още един нападател, но удариха на камък с набелязаните цели. Причината е, че нито една от тях не падна под 1 млн.

Възможно е обаче нещата коренно да се променят, ако има изходящи трансфери. Както е известно, Марин Петков най-често е спряган за продажба. Но се тръби, че интерес има още към Майкон, Кристиян Макун и Евертон Бала, пише „Мач Телеграф“. На „Герена“ бяха категорични, че няма да продават, докато са в Европа, но нещата може да се променят сериозно в четвъртък, ако не се случи чудо в Алкмаар.

От „Герена“ пък правят опити да намерят отбор на Патрик Мислович. Засега обаче няма много кандидати, които да го вземат под наем.

