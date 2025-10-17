Пече се мечтан трнасфер с национал на България

България може отново да има футболист в германската Бундеслига. Илия Груев-младши е последният такъв пример, след като записа няколко мача за родния си клуб Вердер Бремен.

Сега "бременските музиканти" са се насочили към друг национал на България. Става въпрос за Росен Божинов, който се утвърди в белгийския Антверп.

Според местната преса Божинов е хванал окото на скаутите на Вердер, които са го представили като потенциална възможност пред клуба през януарския трансферен прозорец, предава gol.bg.

Вердер Бремен ще търси със сигурност да привлече поне един нов централен защитник през зимния период и българинът е в списъка на клуба.

20-годишният Божинов е юноша на ЦСКА, но има само два мача за "червените". Той се наложи в ЦСКА 1948, след което заигра зад граница. Бранителят вече има 3 мача и за България.

