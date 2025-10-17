Край! Ясна е съдбата на Веласкес в Левски

Левски и треньорът на представителния отбор Хулио Веласкес подписаха днес удължаване на договора си до лятото на 2028 година.

"Пресният" контракт отразява взаимното доверие между страните и общото желание за устойчиво надграждане на представянето на първия отбор.

Испанският специалист застана начело на „сините“ в началото на 2025 г. и до този момент има 37 мача. Под негово ръководство отборът се класира за европейските клубни турнири, а в началото на сезон 2025/26 той изведе „Левски“ до плейофите в Лигата на конференциите на УЕФА, като записа 8 мача в Европа.

ПФК „Левски“ пожелава на Хулио Веласкес много победи, щастливи мигове и постигнати цели със синята фланелка.

