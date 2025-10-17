Скандал с футболния Ювентус! УЕФА прави разследване

Ювентус отново е в епицентъра на финансов скандал. Европейската футболна асоциация (УЕФА) е започнала официално разследване срещу италианския гранд за нарушаване на правилата на финансовия феърплей - съмненията са, че клубът е изкривявал отчетите си за приходите между 2022 и 2025 година. Това стана ясно от официалните финансови документи на „Старата госпожа“, публикувани преди годишното събрание на акционерите, насрочено за 7 ноември.

Разследването - нов удар срещу Ювентус

В отчета си Ювентус потвърждава, че на 18 септември е получил писмо от УЕФА за започване на процедура по разследване. Според официалната информация, проверката обхваща приходите от футболна дейност в периода 2022–2025 г., а решението на европейската централа се очаква през пролетта на следващата година.

„Клубът е информиран за започнато разследване за евентуални нарушения на правилата на управляващия орган“, се казва в изявлението, като се уточнява, че негативен развой може да доведе до сериозни финансови санкции или дори спортни ограничения.

Според правилата на УЕФА, загубите на клубовете не могат да надхвърлят 60 милиона евро за тригодишен период, освен ако не бъдат покрити от собствениците или клубът не отговаря на определени критерии за „добро финансово състояние“.

Финансите - хронична болест в черно и бяло

Финансовите проблеми на Ювентус не са новост — клубът, контролиран от семейство Аниели повече от век, отчете 58 милиона евро загуба за фискалната година, приключила на 30 юни. Това е пореден отрицателен резултат за отбора, който не е реализирал нетна печалба от сезон 2016/2017 г.

В последните десет години „бианконерите“ често балансират на ръба на феърплей регулациите, като финансовите отчети редовно будят съмнение за фиктивно завишени приходи от трансфери и спонсорства. Новото разследване на УЕФА само добавя още едно петно към имиджа на клуба, който едва се възстанови от предишните скандали с „Плюсваленците“ и наказанията в Серия А.

Спортните последствия - тежки облаци над Торино

Ювентус започна сезона с прилична форма – три победи и три равенства, които го поставят на пето място в Серия А с 12 точки. Но ако УЕФА установи нарушения, клубът може да бъде лишен от участие в евротурнирите, както и да получи забрана за трансфери или сериозна глоба.

Ръководството на тима се опитва да запази спокойствие, но в Торино вече говорят за „повторение на кошмара от 2023 г.“, когато „Старата госпожа“ беше санкционирана с отнемане на точки в първенството.

„Ювентус трябва да докаже, че се е поучил от уроците на миналото. Ако не успее – този път последствията може да са фатални“, коментира италианският анализатор Паоло Конти за Corriere dello Sport.

