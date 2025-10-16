Реал Мадрид готви трансфер за милиони

Рекордьорът па трофеи в Шампионската лига Реал Мадрид е готов да плаща по 20 милиона евро на сезон на Дайо Упамекано, съобщават германските медии в четвъртък.

Контрактът на защитника с Байерн изтича през лятото на 2026 година. Французинът иска по 20 милиона евро, за да подпише нов договор с шампиона на Германия, пише Билд.

Ръководството на мюнхенския клуб не е готово да заплати на 26-годишния футболист тази сума, но други клубове, включително и Реал Мадрид, са склонни да направят този важен ход.

В Байерн запазват оптимизъм относно подновяването на договора на Упамекано, но клубът ще трябва да вземе решение относно финансовите изисквания на футболиста.

26-годишният френски национал премина в Мюнхен от РБ Лайпциг през 2021 година.

