Бивш играч на Левски изуми! С тази прогноза

Бившият нападател на Левски Емил Ангелов - Бабангида говори за срещата с A3 Алкмаар, загубена от "сините" с 0:2.

Той е на мнение, че наистина има разлика между двата тима, но във футбола всичко е възможно и все още нищо не е загубено.

"Не е приятно това поражение, но сега трябва да се продължи напред. Момчетата се раздадоха. Оставиха сърцата на терена, но не успяха да зарадват тази невероятна публика на стадиона. В крайна сметка никога не бива да се отказваш. Това е футбол и всичко се случва!

Левски трябва да излезе там и да играе освободено и с високо вдигнати глави. 2:0 е много измамен резултат. Успокоява. А това е нож с две остриета. Има още 90 минути и не бих казал, че всичко е загубено. Аз съм оптимист. Два гола са и много, и малко. Нека момчетата да играят без напрежение и отново да оставят сърцата си на терена. А дали ще стане чудото, или не...

Ще разберем. Мисля, че ако в този първи мач бяхме реализирали един гол, щяха да са доста различни нещата. Имахме чисто положение веднага след като те вкараха, но за съжаление Марин Петков не успя да го реализира. Видя се, че и A3 Алкмаар бърка, но ние трябва да ги използваме тези неща. Трябва да ги принудим да сгрешат и това да го използваме. Левски имаше своите добри моменти от мача. Играчите дадоха всичко от себе си и трябва да ги поздравим.

За съжаление има разлика между нас и тях. Късметът също не беше на наша страна в този мач. Сега трябва да мислим позитивно. Имаме шанс и аз вярвам на момчетата. Това, че са ни вкарали два гола не означава нищо. Два гола се връщат точно за три минути", заяви Бабангида пред "Мач Телеграф".

